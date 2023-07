Wersow zachwyca się urokami macierzyństwa, pokazując, jak karmi córkę piersią (FOTO)

abcd 34 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Mówcie co chcecie ale nie wszystkie kobiety przechodzą macierzyństwo tak samo. U mnie połóg to była bajka, szykowałam się na koszmar, a był tylko dyskomfort. Musiałam się przestawić na życie dla dziecka, ale dało radę. A co do make-upu. Sama nie noszę na co dzień, bo po co w domu, czuję się dobrze bez nawet jak wychodzę na spacery. A maluję się 1-2 razy w tygodniu na jakieś wyjście w ludzi z narzeczonym. I nie, nie chodzę zapuszczona, tylko po prostu szkoda mi skóry i czasu. Wolę sobie maseczkę zrobić.