Podjęto decyzję ws. Anny Popek i jej pracy w "Pytaniu na śniadanie". Zaskoczeni?

Co dalej z Anną Popek w "Pytaniu na śniadanie"?

Kiedy się zmieniała władza w 2016 roku, byłam jedną z pierwszych osób, które musiały odejść z "Pytania na śniadanie". Pożegnano się wtedy ze mną dość zdecydowanie i to była decyzja nagła. To człowieka potrafi zahartować - mówiła wymijająco w rozmowie z "Plotkiem", dodając: Skierowano mnie wtedy do TVP Info wbrew mojej woli.

Anna Popek o pracy w TVP

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami na temat mojego przejścia do innej stacji telewizyjnej wyjaśniam, że ankieta na ten temat została stworzona przez jeden z moich fanpage’y, a nie przeze mnie. Oświadczam, że niezmiennie pozostaję pracownikiem Telewizji Polskiej - właśnie minęło 25 lat (ćwierć wieku! Jak to brzmi!) mojej pracy w tej Instytucji. Rozumiem, że moi fani chcieliby mnie, jak najczęściej oglądać. Spokojnie, przyjdzie na to czas. Serdecznie Was pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego - napisała.