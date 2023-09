Wiadomo, co dalej z córkami Joe Jonasa i Sophie Turner. Nastąpił przełom w sprawie

W ubiegłym tygodniu Sophie Turner wniosła do sądu pozew przeciwko Joe Jonasowi. Powodem było przetrzymywanie paszportów dzieci, co również uniemożliwiało matce powrót z córkami do Anglii. Wiele wskazuje na to, że muzyk i aktorka zaczynają dochodzić do porozumienia. Jak podaje "Daily Mail", Turner zgodziła się na pozostawienie dziewczynek w mieście na czas sprawy rozwodowej.