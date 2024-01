Wiadomo, gdzie teraz pracuje Kinga Duda. Zdradzono, czym dokładnie się zajmuje

Odkąd Andrzej Duda objął urząd prezydenta, stając się tym samym najważniejszą osobą w państwie, Polacy z zainteresowaniem śledzą również losy jego najbliższych, w tym jedynej pociechy. Kinga Duda na co dzień żyje z dala od blasku fleszy i rzadko pokazuje się publicznie w towarzystwie pary prezydenckiej. W mediach od czasu do czasu pojawiają się jednak zdjęcia paparazzi 28-letniej absolwentki prawa czy doniesienia na temat jej życia prywatnego. Niedawno po latach powrócił na przykład wątek plotek o romansie Dudy z Maciejem Musiałem, które rozgorzały, gdy w 2016 roku parze zrobiono wspólne zdjęcia na Krakowskim Przedmieściu. Wszystko za sprawą udzielonego przez aktora wywiadu.

Kinga Duda pracuje w kancelarii. Wiadomo, czym się zajmuje

Zainteresowanie mediów niezmiennie wzbudza również rozkwitająca kariera Kingi Dudy. Jak powszechnie wiadomo, 28-latka zawodowo postanowiła pójść w ślady znanego taty. W 2019 Duda ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, później kształciła się także w Columbus School of Law w Waszyngtonie. Ambitna prawniczka przez pewien czas pełniła funkcję doradczyni społecznej prezydenta, zajmując się m.in. kwestiami związanymi z problemami młodzieży. Córka prezydenckiej pary doświadczenie zawodowe zdobywała również w Parlamencie Europejskim oraz na prestiżowym stażu w Londynie.

Wygląda na to, że Kinga Duda najlepiej odnajduje się w sprawach związanych z branżą technologiczną i IT. Na stronie warszawskiej kancelarii zaznaczono, że córka prezydenckiej pary uczestniczyła w "kilkudziesięciu spotach z zakresu IT", zarówno w ramach "doradztwa przedprocesowego, postępowań pojednawczych, polubownych (arbitraż)" jak również "procesowych, w tym przed Sądem Najwyższym". Absolwentka krakowskiego UJ brała też udział "w negocjowaniu ugód pomiędzy podmiotami prywatnymi", jak również w negocjacjach "kilkunastu kontraktów wdrożeniowych".