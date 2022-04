Wiadomo, ile Katarzyna Cichopek zarabia w TVP. "Radzi sobie BARDZO DOBRZE po rozwodzie"

Ludzie to jed... 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Weźcie wy się odyebcie od niej w końcu. Codziennie ktoś bierze rozwód, rozpada się mu małżeństwo i to w gorszych okolicznościach. Cichopek to tez normalny człowiek jak i wy z tym, ze jest osoba publiczna i dostaje się jej za to po rajtach. Co ma usiąść w kąt, zaszyć się na dwa lata, rzucić prace w telewizji, iść na kasę do biedry czy jak?