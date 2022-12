Wiadomo, ile Mel C miała ZGARNĄĆ za występ na Sylwestrze Marzeń. TVP boi się, że pieniądze nie wrócą

Kilka dni temu TVP radośnie ogłaszało, że na zakopiańskiej scenie wystąpi była gwiazda Spice Girls - Melanie C. Początkowo w sieci pojawiły się głosy, że w tym roku publiczny nadawca nie zamierza ściągać zagranicznej gwiazdy, ale niedługo potem okazało się, że TVP i w tym roku nie odpuści zaciętej rywalizacji o zorganizowanie najlepszego widowiska sylwestrowego w kraju. Ich plany pokrzyżowała jednak sama... gwiazda. Okazało się , że Mel C nie wystąpi w Zakopanem. Piosenkarka wydała oświadczenie, a w internecie od razu pojawiły się domysły, że jest to związane z tym, że była Spicerka od lat zaangażowana jest we wsparcie społeczności LGBT.