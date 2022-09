Wiadomo, jak wygląda płyta upamiętniająca królową Elżbietę w kaplicy św. Jerzego

Michu 25 min. temu zgłoś do moderacji 12 9 Odpowiedz

Jak u nas pół rządu zginęło w Smoleńsku to pojawiały się co najwyżej wzmianki w mediach na świecie. A królowa brytyjska umiera z racji wieku i trąbią o tym tygodniami. To tak, żebyście sobie przypomnieli ile Polska znaczy na świecie 😂