Wiadomo, jak zakończy się wątek Emiliana Kamińskiego w "M jak miłość"? Fani serialu zostaną nieprzyjemnie zaskoczeni

Hej kochani. Cały czas wracam myślami do byłego związku. Wchodząc w niego nie byłam do końca pewna ale chłopak był miły, dobry, wyrozumiały a ja czasami opryskliwa. Z biegiem czasu coś się z nim podziało, zacząć mówić do mnie „spier***aj” „kłodo”, „jesteś psychiczna”. Mimo, ze minęły już 3 lata i mimo tego, ze nie byłam go do końca pewna to jednak wracam do tego myślami. Jak myślicie - dlaczego?