Wiadomo, jaka była ostatnia wola Emiliana Kamińskiego. Na profilu Teatru Kamienica pojawiło się OŚWIADCZENIE

Emilian Kamiński zmarł w swoim domu Józefowie, w który to włożył sporo pracy. Posiadłość z 1900 roku, gdy trafiła w ręce aktora, wymagała gruntownego remontu. Mężczyzna zbudował go niemalże od nowa, a swoje cztery kąty nazywał "azylem".

Dom to nasza pasja, azyl, przyjaciel. Gdy się do niego wprowadzaliśmy, miał swoją duszę. I myśmy go nie przekabacili po naszemu, ale wprowadziliśmy tylko nieco inną tonację - opowiadała w rozmowie z serwisem nazdrowie.pl ukochana Emiliana, Justyna Sieńczyłło.

Ogromną pasją aktora był również Teatr Kamienica, który powołał do życia w 2009 roku. Przygotowania do otwarcia trwały już jednak od 2000 roku, kiedy to zbierał fundusze i poszukiwał idealnego miejsca. Fani tego miejsca zastanawiali się, co stanie się z teatrem i jego repertuarem po śmierci Emiliana Kamińskiego. Okazuje się, że dyrektor zadbał o swoje wielkie dzieło przed śmiercią.