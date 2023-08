Wiadomo, jaką emeryturę dostanie Andrzej Duda po zakończeniu prezydentury. KWOTA ZWALA z NÓG

Cgvuuv 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i dobrze, sprawdzcie lepiej na jaka emeryture moga liczyc prezydenci innych panstw europejskich i taka tez powinien otrzymywac nasz. I to nie tylko duda, ale i kwasniewski, i walesa. To lekka wiocha, ze glowa panstwa nie moze sie utrzymac, a jeszcze ma zone na karku, bo ta rezygnujac z pracy pozbawila sie wszystkiego, patrz casus kwasniewskiej, majacej firme i zarabiajacej duzo... danka nie pracowala od poczatku i na emeryture zadna nie liczyla, ale wobec kwasniewskiej to juz granda. Na dudowa duda podobno skladki sam placil. Co zreszta tez jest paradne!