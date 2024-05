Wiadomo, kto zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny". Dobry wybór?

W związku ze zmianą władzy w Polsce w strukturach TVP doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Z pracą w Telewizji Polskiej pożegnały się takie gwiazdy jak m.in. Katarzyna Cichopek czy Ida Nowakowska. Dziś po starej ekipie programu "Pytanie na Śniadanie" nie ma praktycznie śladu. Co ciekawe, to niejedyny format, który przechodzi tak gruntowne zmiany. Spore niespodzianki czekają również na fanów "Koła fortuny".