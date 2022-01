"Wiadomości" TVP znów atakują Krystynę Jandę. Tym razem za wpis z wakacji: "Za granicą zdrowego rozsądku"

Karolina 12 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

Nie cierpię Jadny. Nie ma to nic wspólnego z poglądami politycznymi, bo takich nie posiadam. Po prostu jest to dla mnie przykład złej osoby, zachłannej, liczącej na kolesnictwo,, nie szanującej ludzi, dbającej tylko o siebie. A do tego kiepska aktorka. Tak. Ona gra siebie, nie potrafi zagrać roli, wszędzie jest taka sama. Jedna władza ja wyniosła i nazwała wybitna aktorka, druga się z tym nie zgodziła jak większość Polaków i zaczęły się ataki na rząd. Serio czy jakiś aktor ma wpływ na Wasze życie i myślenie? Jeśli tak to współczuję. Wolność jest wam odebrana, zwłaszcza samodzielnego myślenia. Nawet gdyby PiS refundował drogie leki i operacje dla dzieci to ta by pluła i tak. Dla mnie takim ludziom się nie ufa. Każdy powinien umieć przyznać rację, choćby wrogowi, inaczej jest niewiarygodny.