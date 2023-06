Widzowie "Dzień dobry TVN" oburzeni słowami Krzysztofa Skórzyńskiego: "PRZYKRO tego słuchać". Odpowiedział (FOTO)

Telewizja śniadaniowa rządzi się swoimi prawami, a jej atrybutami są chociażby dość częste wpadki. Z racji tego, że poranne programy nadawane są na żywo, niekiedy trudno jest zapanować nad złośliwością losu, niemożliwe jest też wycięcie przejęzyczenia lub niefortunnych słów prowadzących. W dobie mediów społecznościowych widzowie mogą na bieżąco komentować to, co dzieje się np. w studiu " Dzień dobry TVN " i chętnie z tej opcji korzystają.

Krzysztof Skórzyński podpadł widzom "Dzień dobry TVN". Poszło o "dziadersów"

No i teraz krótka piłka - Julka Rocka jest razem ze mną. Jeśli o tej dziewczynie nie słyszeliście, to oznacza, że jesteście dziadersami, boomerami i nie wiecie, co się dzieje w Internecie - wymieniał gospodarz "DDTVN".