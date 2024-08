Widzowie festiwalu w Sopocie oburzeni użyciem sztucznej inteligencji w trakcie występu dla Tadeusza Woźniaka: "To nie ma nic wspólnego z hołdem"

Internauci oburzeni wykorzystaniem sztucznej inteligencji podczas hołdu dla Tadeusza Woźniaka

To AI to sobie mogli darować naprawdę, jakie to jest dziwne i to nie ma nic wspólnego z hołdem, to już lepiej robiło to TVP, że puszczali po prostu archiwalne prawdziwe nagranie; To jest właśnie idealny przykład złego użycia AI; Masakra te Al, przerażające; Nawet tu Al; ale creepy to Al; Ten, kto wpadł na pomysł sztucznej inteligencji, powinien wylecieć z roboty; Boże to Al jest paskudne - grzmią internauci komentujący koncert na Facebook'owej grupie CSI.