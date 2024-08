Top of the Top Sopot Festival 2024. Widzowie narzekają na dźwięk: "Nie da się słuchać! AMATORSZCZYZNA"

Janus 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Top of the top pseudo artystów. Nie umieją śpiewać, Gawliński to tragedia. Niektórzy jak Lady Pank zatrzymali się w rozwoju ponad 40 lat temu. Takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Szkoda na to czasu. Lepiej włączyć sobie płytę The Beatles, Pink Floyd, Queen, Dire Straits, itp. i posłuchać muzyki przez duże M.