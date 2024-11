Widzowie grzmią nad jury po tańcu Majki Jeżowskiej: "TO JAKAŚ KPINA"

Widzowie oburzeni ocenami jurorów "Tańca z Gwiazdami"

Czarna mamba to już przegina na maxa; Przepiękny taniec. Co jest z tym jury!?; O co tu chodzi.. nie rozumiem z tymi notami, jakoś aż zawsze mi przykro. Pani Maju jest Pani wielka; Pięknie! Oni chyba oceniają według swojego widzimisię, słabe! Maja, Michał jesteście wspaniali; O ile 8 czy 9 pkt szłoby zrozumieć to 6 to już jakaś złośliwość i totalna żenada; Noty jury to jakaś kpina!!!! To był taniec na 40 punktów! Pani Majeczko widać było smutek w pani oczach po ich wynikach. Proszę się nie martwić i nie poddawać - grzmią fani.