Widzowie mają żal do twórców "Kuchennych rewolucji": "Takich odcinków NIE POWINNO być". W końcu jest ODPOWIEDŹ produkcji

Kur...przestańcie robić z alkoholików biednych, pokrzywdzonych, chorych ludzi!! Zaczęli pić i piją na własne życzenie, nikt ich do tego nie zmuszał, a chora osoba to taka, która nie ma na to wpływu - np. ma raka czy inne tego typu choroby. Jakoś na narkomanów nie dają rent narkotykowych, nikt nie mówi biedny chory człowiek, tylko ćpun itp, co zrobił ze swoim życiem. Takie litowanie się nad nimi daje im tylko kolejną wymówkę do picia i nie zaprzestania, bo przecież on jest chory!!