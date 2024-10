Widzowie mocno podzieleni po odcinku "Azji Express". Żona Piotra Głowackiego pod ostrzałem: "WULGARNA i CHAMSKA" vs. "Jest super"

Za nami kolejny odcinek " Azji Express ". Wyścig zbliża się wielkimi krokami do końca. W programie zostało już tylko pięć par. Na tle wszystkich uczestników bieżącej edycji niewątpliwie wyróżnia się Piotr Głowacki z żoną Agnieszką . Ten gwiazdorki duet wywołuje emocje, o jakich prawdopodobnie nawet nie marzyli producenci show.

Piotr Głowacki i jego żona narobili sobie problemów w "Azji Express"

W minionym odcinku wyścig przeniósł się do Tajwanu. Okazuje się, że zmiana państwa oraz panujących obyczajów i przepisów dała popalić uczestnikom. Na własnej skórze przekonali się o tym Agnieszka z Piotrem. Podczas łapania stopa para stanowiła zagrożenie dla ruchu drogowego i nawet interweniowała policja. Choć groziło im aresztowanie, to jednak ostatecznie skończyło się na pouczeniu, a uczestnicy mogli kontynuować grę.

Uwielbiam. Aga świetnie gra w tę grę, ale nie każdy rozumie i łyka wszystko, co widzi; Bez pani Agnieszki byłoby nudno, czasami odnoszę wrażenie, że kobieta ma ADHD, bez spiny, krzyków i awantur by umarła, no jest zabawa; Pani Agnieszka coraz lepsze teksty i coraz bardziej ją lubię; Ona jest super, taka prawdziwa - czytamy.