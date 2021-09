Widzowie nie są zaskoczeni tym, że Sara Egwu James jedzie na Eurowizję Junior 2021: "NA PEWNO WYGRA"

Mimo młodego wieku Sara może się pochwalić niesamowitym głosem, który sprawił, że gdy pojawiła się w "The Voice", Cleo porównała ją do Whitney Houston.

W finale "Szansy..." młodziutka piosenkarka zaprezentowała swe umiejętności w wymagającym repertuarze - jako pierwszą zaśpiewała piosenkę Celine Dion "My Heart Will Go On". Potem wystąpiła z piosenką "Somebody", przygotowaną specjalnie na konkurs.