Sara Egwu James WYGRAŁA "The Voice Kids"! Poznajcie bliżej dziewczynkę nazywaną "polską Whitney Houston" (ZDJĘCIA)

Kasia 5 miesięcy temu

Czytam nie które komentarze to szok.... Jak znowu ludzka mentalność mnie przeraża. Dziewczynka świetna, bardzo dobrze wychowana ma wspaniałych rodziców którzy ja wspierają. Uważam że jej skromność i śpiew są cudowne. Ale takie hieny poszczególne będą czekać na potknięcia. Życzę aby Sara była ponad te komentarze które się pojawia i niech robi to co robi... A robi dobra robotę śpiewa pięknie 😍😍😍