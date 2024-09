Widzowie o Katarzynie Cichopek po niedzielnym wydaniu "Halo tu Polsat": "Sztuczna do bólu" vs. "Profesjonalni prowadzący"

30 sierpnia oficjalnie wystartowało nowe poranne pasmo "Halo tu Polsat", a pierwsze wydanie poprowadzili Agnieszka Hyży i Maciek Rock. Jak to bywa w programach na żywo, nie udało się uniknąć wpadek czy niezaplanowanych sytuacji. Jak zauważył nasz dziennikarz, tego dnia w studiu działo się "wszystko - i to dosłownie". Ogłoszono ciążę Karoliny Gilon, przewidziano wynik wyborów prezydenckich w USA, poznaliśmy także stawki za występy artystów disco polo.

Wspaniali; Uwielbiam tę parę; Pan Maciek to profesjonalista. Mógłby i sam prowadzić program; Widać duży stres; Maciej super. Kasia - póki co lekko zestresowana, mam wrażenie. W "PnŚ" sobie radzili najlepiej, to tutaj pewnie też - pisali widzowie.

Widzowie komentują niedzielne wydanie "Halo tu Polsat" z "Kurzopkami"

Sztuczna tak do bólu, że nie da się patrzeć. Jak można ściągnąć do stacji reprezentantów reżimowej telewizji, która tak szczuła na ludzi; Cichopek arogancka, wywyższająca się w swoich wypowiedziach, Kurzajewski podobnie, jakby wszystkie rozumy pozjadał. Najgorsza para ever; Co oni tu robią?! Klapa z tym duetem. To już było. Nie chcę używać mocnych słów krytyki, bo dzisiaj natychmiast nazywana jest hejtem, ale mdli, po prostu mdli. Sztuczne uśmiechy, popiskiwania - piszą widzowie.