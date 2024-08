Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski debiutują w "Halo, tu Polsat". Widzowie już ruszyli z ocenami: "Widać duży stres"

Zobacz także: Sykut-Jeżyna szczerze o pracy z Cichopek i Kurzajewskim: "To są ludzie na poziomie...". Jak przyjęli ich w stacji?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy w "Halo, tu Polsat"

W sobotę przyszła pora na kolejną parę prowadzących - Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Dobrze znany fanom TVP duet wszedł na antenę punkt ósma. Pierwszego dnia w nowej pracy Kasia miała na sobie pasującą do kolorowego studia koralowo-różową stylizację. Jej ukochany postawił zaś na jeansy, biały T-shirt i ciemną marynarkę.

Zaczynamy! Kasia i Maciej czekają już na Was przed telewizorami. Kto dzisiaj z nami? - czytamy.

Widzowie oceniają debiut Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Wspaniali; Uwielbiam tę parę; Pan Maciek to profesjonalista. Mógłby i sam prowadzić program; Widać duży stres; Maciej super. Kasia, póki co lekko zestresowana, mam wrażenie. W "PnŚ" sobie radzili najlepiej, to tutaj pewnie też - piszą widzowie.