Widzowie OCENIAJĄ jurorów podczas premierowego odcinka odświeżonego "TzG" i krytykują muzykę: "USZY WIĘDNĄ"

Anita 12 min. temu

Poznałam na necie faceta. Piszemy ze soba prawie 2 tygodnie i teraz planowaliśmy żeby się spotkać. Zapytałam się go czemu rozstał się ze swoją ex i powiedział że jej niebywała atrakcyjność była problemem. Wg niego jego ex nie mogła odgonić się od facetów i za bardzo lubiła z nimi flirtować czego on nie mógł znieść i powiedział że ogólnie była jego ideałem. Ja myślę że również jestem atrakcyjna, może nie mam mięśni jak Lewandowska ale nie uważam się za brzydka. Mimo wszystko nie komplementował moich zdjęć mówiąc wow jesteś piękna, super itd. Nie chce zachwytów i nie chce żeby ktoś kłamał jeśli nie jestem w jego typie ale czuję się źle w tej sytuacji i nie wiem co dalej z nim robić. Polubiłam faceta i zastanawiam się czy może powiedzieć że nie mogę się spotkać i próbować z nim być tylko koleżanka-kolega czy totalnie się z tego wycofać? Dzięki za rady.