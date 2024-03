Wystąpili w PIERWSZEJ edycji "Tańca z Gwiazdami". Tak zmienili się PRZEZ LATA! (ZDJĘCIA)

ania 44 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Jakoś bardzo mnie smuci sytuacja z tą zgwałconą Białorusinką. Ludzie to się wydarzyło w centrum miasta. Ja nie raz szłam o półmroku z imprezy w innych dzielnicach ale myślałam że jestem bezpieczna. To się w głowie nie mieści że należmy do Europy (mamy się za zachodnią ) i w centrum miasta takie rzeczy się dzieją. To było ok godz 4 nad rane, ludzie się kręcili. Ludzie mogli nie ogarnąć może pomyślelli że oni tego chcieli oboje, ale myślę że tu najbardziej zawiniły kamery i ochrona. Bo to jest naprawdę wstyd że w centrum stolicy danego kraju coś takiego miało miejsce. teraz będą na każdego zwalać. Prawda jest taka że jakiś facet ją znalazł nagą i leżącą , ale gdyby te kamar coś znaczyły i ta ocrona by wcześniej zareagowała to możliwe że dziewczyna by dziś żyła