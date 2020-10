Najlepsze momenty "Tańca z Gwiazdami"

Nnnnnnnnnn 49 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

No, pudel, pieniądze nie śmierdzą, co? Jak to jest, że w przeciągu jednej nocy nagle zmieniły się wyróżnione top komentarze z krytykujących Idę Nowakowską na te popierający jej zdanie? I w ciągu NOCY nagle te komentarze zyskały po 1000 łapek w górę? Żeby tego było mało, do zestawu o 9 rano kolejny o tej kobiecie i po raz kolejny to samo - w ciągu godziny 1000 lajków przy komentarzach przyklaskujących jej zdaniu. Następnym razem te wasze "poparcia" dla kobiet, lgbt i akcje "stop hejt" wsadźcie sobie w... nie wiem, w buty, wyżsi będziecie. PS fajnie to tak usuwać komentarze wytykające waszą perfidię i hipokryzję? Za to wam miłościwie panująca telewizja zapłaciła?