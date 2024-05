Widzowie pomstują na zaproszenie Fagaty do Kuby Wojewódzkiego. "Coraz większe UŁOMY". Tak zareagowała

ToTylkoJa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pomóżcie proszę pudelkowicze. Jestem w związku od 18lat , 11 w małżeństwie. Mam 36 lat , mąż 40. Od jakiegoś czasu są problemy w mojej rodzinie, mąż wypiął się na mnie , mówi że moja matka to nie jego problem. "Nie mój cyrk nie moje małpy" itp zlote myśli. Cały czas mi dogryza choć wie że temat jest dla mnie ciezki. Jest typem z którym jest fajnie, jak jest wszystko ok. Gdy pojawiają się problemy -nie jego sprawa . Od słowa do słowa i dochodzi do kłótni podczas której mówi że mam się wyprowadzić jak mi tak źle, ze mi poszuka mieszkania. Dodam że mieszkamy sami, a mieszkacie prawnie należy do jego rodziców. On jest z bogatego domu, ja z biednego. Kiedyś w ogóle nie czułam tej przepaśći , bo dorabialiśmy się razem. Obydwoje pracujemy, zarabiamy ok, nie mamy dzieci. Czasem jest mi przykro bo mam wrażenie że gardzi moją rodziną. Nie wiem co mam robić. Nie chcę już chyba zostawiać tego bez żadnych działań. Nie wybieramy sobie rodzin, nie mam wpływu na to że w moim domu rodzinnym są problemy, są choroby. Mąż mnie nie wspiera w żaden sposób w tym, ostatnio nawet gdy szlam do rodziców mówi do mnie "ale po co" . On że mną nie chodzi , chodzę sama . Tak samo do dziadka (to nie mój dziadek).itp. dodam że u swoich rodziców mógłby spędzać całe weekendy w domku na wsi. Czuję się zawiedziona jego postawa. Próbowałam rozmawiać na spokojnie , ale w odpowiedzi mam tylko drwiny . Czuję się źle dłuższy czas ale mąż ma to gdzieś. Sorry musiałam się wyżalić.