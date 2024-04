Piosenka Fagaty wybrzmiała podczas konkursu RECYTATORSKIEGO. Kobieta otrzymała wyróżnienie. Nagranie podbija sieć (WIDEO)

Fagata doczekała się osobliwego coveru

Kariera 23-latki to ostatnio pasmo skandali. Poza pracą na OnlyFans i sporadycznym walkom w oktagonie, Fagata nagrywa też hiphopowe kawałki. Co prawa nie wydała jeszcze ani jednej płyty, ale niektóre single cieszą ogromną popularnością. Utwór "Bandycka Jazda" został odsłuchany na Spotify ponad 8 milionów razy. To właśnie w nim Agata tytułuje się "sexy c***ą spod Konina".