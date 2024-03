Fagata zagrała koncert. W trakcie występu dostała KOSTKĄ LODU w twarz!

123 przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak widze to zdjecie z kasą to przypoimna mi sie Requiem dla snu jak ta laska wraca do domu imprezy i zasypia z rulonikiem banknotów za te impreze. Nam ten film puszczono w ostatniej klasie średniej, może ona tez powinna zobaczyc.