Fagata pręży ciało w SKĄPEJ bieliźnie w panterkę. Fani oburzeni: "Przesada" (ZDJĘCIA)

Kiedyś może by się wstydziły młode dziewczyny. Zdecydowanie mniej było golizny. Ale teraz w dobie internetu i gwiazd pokroju Kardashian które ciągle wstawiają zdjęcia prawie gole to czemu się dziwić. No i kasa z tego jest bo jakby nie było to by nie wstawiała.