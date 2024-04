Caroline Derpienski pomstuje na idoli młodzieży. Uderzyła w Fagatę: "To dla mnie obłęd, ile ludzi ogląda TAKIE osoby"

Megatron 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Fakt że ciężko upaść niżej niż Fagata. Przynajmniej wizerunkowo. Wszem i wobec chwalić się obecnością na OF to mega obciach. Obecnie coraz większy powód do wstydu. Czasy OF miną a kobiety które się tam sprzedawały będą żyć z tym piętnem i traumą. Panie takie jak S chociaż się kryją. Każdy wie ale nie chwalą się tym. Ona ogłosiła to wszem i wobec i za kilka lat gorzko pożałuje. To jak Mia Khalifa mega żałuję epizodu w wiadomych filmach i przestrzega kobiety Żlżeby w to nie szły Kutnie