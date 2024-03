Widzowie ROZCZAROWANI popisami Maffashion w "Tańcu z Gwiazdami": "Oceny ZAWYŻONE! Zero lekkości, zero zabawy…"

Paulina 18 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Kto przy tak zrytej muzyce umiałby zatańczyć normalnie? MA SA KRA jak oni niszczą fajne utwory co tydzień. Kto im to aranżuje? Jakiś pijany organista? Razem ze skacowanymi wyjcami... 😂 Okropieństwo po prostu. Taniec Julii i Michała zamiast być bardziej spontaniczny i energiczny to wyglądał tak jakby niektóre ruchy musieli specjalnie przedłużyć żeby nie wypaść z rytmu. Czuję, że gdyby poleciała super muza, chociażby tak jak w oryginale to Julka poczułaby ten flow i jakby się tym tańcem odpaliła to by ludziom buty pospadały.