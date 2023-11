Widzowie ROZGORYCZENI z powodu wyników Eurowizji Junior: "To jakiś ŻART! Totalnie ustawione"

Serio 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystko co widzicie w tv jest ustawione, jest to rola wykonywana pod publikę, w nic nie wartym teatrze, ludzi których widzicie są aktorami z ułożonym scenariuszem, aby właśnie wywołać w was takie reakcje jakie dajecie w komentarzach, a wiecie co by się stało gdybyście przestałi? Oni by nie istnieli, istnieją bo oddajecie im uwagę i angażujecie się emocjonalnie w ustwaki z których nic nie macie, jedynie to że jesteście wypruci z emocji.