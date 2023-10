Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" pomstują na werdykt jury: "Wyszło, jak bardzo REŻYSEROWANY jest ten program". Nie obyło się też bez WPADKI

Trwa kolejny sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo", który nieoczekiwanie budzi spore emocje. Jeszcze kilka tygodni temu cały świat pomstował na produkcję show Polsatu, stawiając im oskarżenia o rasizm. Wszystko przez występ Kuby Szmajkowskiego, który pojawił się na scenie w roli Kendricka Lamara. Wymiar afery z "blackface" w tle przerósł chyba oczekiwania wszystkich.

Kuba Gąsowski wygrał odcinek "Twoja twarz brzmi znajomo". W komentarzach zarzuty

Od tego czasu na szczęście w programie zrobiło się nieco spokojniej. Nie oznacza to natomiast, że pretensje internautów się skończyły, bo ci formułują już kolejne zarzuty. W 8. odcinku show Polsatu zwycięzcą został Kuba Gąsowski, który pojawił się na scenie jako wokalista Lynyrd Skynyrd. W komentarzach gratulacji oczywiście nie brakowało, ale padło też sporo głosów sugerujących ustawkę.

Twoja opinia jest dla nas ważna. Wypełnij ankietę i wypowiedz się już dziś.

Internauci twierdzą, że niektórzy uczestnicy traktowani są przez jury po macoszemu, inni z kolei są regularnie chwaleni, czy, jak to określają komentujący, faworyzowani. Część fanów show oskarża nawet produkcję o to, że losowanie piosenek na kolejny tydzień to bujda, a we wpisach przewija się inna osoba, która ich zdaniem powinna stanąć na podium.

"Dzisiaj musiał wygrać, bo w tym programie każdy musi wygrać choć raz. A i który to raz z rzędu Nick dostaje czarnoskórą postać? No właśnie... Strasznie ustawiany ten program", "Losowanie nie jest losowaniem, a ustawką", "Wyszło, jak bardzo reżyserowany jest ten program", "Nie rozumiem ocen jury... Ewelina Flinta była jedną z najlepszych w tym odcinku", "Serio będziecie teraz Nickowi dawać same czarnoskóre postacie?", "Cały tydzień człowiek czeka na odcinek, a tu takie rozczarowanie... Nie chodzi o wygraną Kuby, bo jego występ był okej, ale najbardziej mnie wkurzyło to 7 punktów dla Eweliny. Jury jest nieuczciwe" - czytamy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Czy Michał Wiśniewski żałuje, że nie ma go w programie Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

Komentujący niezadowoleni po werdykcie jury. Nie obyło się też bez wpadki

Co ciekawe, sporo uwagi poświecono też pewnej drobnej wpadce, która wkradła się w post na profilu programu. Początkowo pogratulowano bowiem zwycięstwa Piotrowski Gąsowskiemu, a nie Kubie i to jego ojca oznaczono we wpisie. Internauci szybko to wyłapali, podobnie jak tata uczestnika.

Dziękuję! W końcu, po tylu występach w 17-stu edycjach TTBZ, coś wygrałem - "śmieszkował Gąs, przedstawiając screen pierwszej wersji posta. Synu, a Tobie gratuluję!

Po tym, jak widzowie i Piotr wytknęli im błąd, osoby odpowiedzialne ze profil programu oczywiście dokonały korekty.

A co wy myślicie o zwycięstwie Kuby?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.