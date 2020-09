Widzowie w szoku po "przeparowaniu" w "Love Island": "Chyba mu się COŚ POMYLIŁO"

" Love Island " to dosyć osobliwe show, w którym, by przetrwać, trzeba być z kimś w parze. Oczywiście w takiej sytuacji trudno podejrzewać "sparowanych" o zrodzoną po trzech dniach w willi wielką miłość i oczekiwać wierności (przynajmniej do końca programu), a widzowie prędzej doszukują się w ich działaniach taktyki i strategicznych wyborów, które pozwolą im przetrwać jak najdłużej w programie .

"Ale jaja, normalnie zbieram szczękę z podłogi", Co się właśnie wydarzyło", "Chyba mu się imię pomyliło, a może to żart?", "Grubo poleciał", "Źle zachował się w stosunku do Alicji, po co robił jej nadzieje, ale cóż, wiedział, kiedy ma się przystawiać, żeby wygrać" - komentują fani na oficjalnym profilu programu na Instagramie.