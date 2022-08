Wiecznie młoda Julianne Moore odsłania blade ramiona w efektownej kreacji na festiwalu w Wenecji (ZDJĘCIA)

Julianne Moore jest w Hollywood prawdziwą weteranką. Amerykanka ma w swoim emploi 88 (!) ról, z czego za 5 z nich zdobyła nominacje do Oscara. Jedna z nich, ta w filmie Motyl Still Alice, zapewniła jej upragnioną statuetkę. W przyszłym roku na ekranach kin pojawią się dwie produkcje z jej udziałem: komedia When You Finish Saving The World oraz dramat May December, w którym zagrała u boku Natalie Portman.