Wiecznie młoda Justyna Steczkowska eksponuje długie do nieba nogi na spotkaniu z trenerami "The Voice od Poland" (ZDJĘCIA)

Nie jest tajemnicą, że za oszałamiający wygląd wokalistki nie odpowiadają jedynie dobre geny - sylwetka celebrytki okupiona jest niezliczonymi godzinami spędzonymi na siłowni ( mimo że sama przyznała, iż "każdy trening to dla niej udręka" ). Efektami katorżniczych ćwiczeń 49-latka chwali się w mediach społecznościowych.

Jesienią Justynę czekać będzie nawał pracy. Już we wrześniu artystka będzie miała bowiem okazję ponownie wcielić się w rolę jurorki The Voice of Poland. Kolejnym nabytkami w programie Dwójki są Sylwia Grzeszczak i Marek Piekarczyk. Tym samym zastąpią oni trzy czwarte dotychczasowego jury show, czyli Edytę Górniak, Urszulę Dudziak i Michała Szpaka.