Wielka drama z FEST Festivalem! Fani wściekli po odwołaniu imprezy: "Zapłaciłem 2 tysiące, żeby pospacerować po Chorzowie"

Lena 15 min. temu

Kara za próżność bogaczy, jak kogoś stać na dwa dni zapłacić za nocleg 2 tysiące plus tysiąc za karnet, a gdzie inne przyjemności, jedzenie? Skoro ktoś ma 5 tysięcy wydać na weekend, to jest bardzo niesprawiedliwe, bo ja np. nie mam żeby światło opłacić, a co tu mówić o zabawie za tyle pieniędzy, co mam dzieciom powiedzieć, że skromny obiad, bo ludzie wolą wydać 5 tysięcy na zabawę zamiast nam pomóc?