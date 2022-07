Open'er Festival 2022. Dua Lipa ukryła się przed burzą W SCHRONIE za kulisami!

SGS 1 godz. temu zgłoś do moderacji 163 23 Odpowiedz

Przykre to, że Opener nie ma na takie sytuacje żadnego planu B, wynajętego stadionu gdzieś w Trójmieście czy czegoś. Współczuję ludziom, którzy specjalnie przyjechali na Duę (pewnie najwięcej ze wszystkich). Organizatorzy powinni teraz ubiegać się o to, by dodała koncert w Polsce do swojej trasy.