Agnieszka Woźniak-Starak w OBCISŁYM kombinezonie ubolewa nad odwołaniem koncertu Duy Lipy: "Ja się wystroiłam jak stróż w Boże Ciało" (FOTO)

W środę po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa do kalendarza imprez oficjalnie powrócił Open'er Festiwal. Podczas tegorocznej edycji jednego z największych muzycznych widowisk w Polsce zaplanowano koncerty takich artystów jak m.in. Maneskin, Dua Lipa, The Killers czy Meghan Thee Stallion. W związku z wydarzeniem na teren Lotniska Gdynia-Kosakowo tłumnie zjechali polscy celebryci i influencerzy stęsknieni za festiwalową atmosferą. Znani uczestnicy Open'era 2022 tradycyjnie ochoczo dokumentowali imprezę w mediach społecznościowych, dumnie prezentując starannie dobrane stylizacje.

Faktycznie, trzeciego dnia Open'era Woźniak-Starak bez wątpienia zaszalała w kwestii stylizacji. Celebrytka wybrała dopasowany kombinezon w białe, czarne oraz beżowe pasy, z przezroczystymi elementami, który idealnie podkreślał jej sylwetkę. Do kreacji gwiazda TVN dobrała wygodne kowbojki, a przez ramię przewiesiła poręczną torebkę. 44-latka postawiła także na naturalną fryzurę i delikatny makijaż.

Jako że Agnieszka nie miała okazji poszaleć we wspomnianej stylówce przy akompaniamencie wokalu ulubionej wokalistki, postanowiła pochwalić się strojem w całej okazałości na Instagramie. Na InstaStories celebrytka pokazała na przykład, jak prezentuje się tył jej stylizacji, opublikowała także na swoim profilu krótki wpis, w którym ubolewała nad niespodziewaną ewakuacją festiwalu i zaprezentowała kolejne ujęcia w dopasowanym kombinezonie.

A miało być tak pięknie... Miała być Dua Lipa... Tańce, szaleństwo do rana, trzy lata na to czekałam #opener2022 #ewakuacja #koncertodwołany #armagedon Co robić? - pytała obserwatorów pod zdjęciami z festiwalowej stylizacji.