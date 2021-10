Wielki sukces w rodzinie Kraśków: "Moje dziecko MISTRZEM POLSKI!"

Eloooo 27 min. temu zgłoś do moderacji 144 6 Odpowiedz

Brawo dla niego za ciężką prace, ale na tym przykładzie pięknie widać, że świat nie jest zbudowany jedynie na bajce o tym ze jak czegos bardzo chcesz to to osiągniesz. Dzieciak urodził się w zamożnej rodzinie z własna stadniną (!!!) mógł jezdzic od dziecka bo jego rodziców stać było na zajęcia, stroje, utrzymywanie konia. Czy Andzelika z bloku na Pradze południe miała takie same szanse aby zdobyć medal w jeździectwie ? No właśnie pomyślcie o tym. Każdy rodzi się z innymi możliwościami.