Karolina Ferenstein-Kraśko żali się, że jest ZAWALONA ROBOTĄ: "Możecie pomyśleć, że moje życie to NIEKOŃCZĄCE SIĘ WAKACJE"

Napewno ta praca wymaga ogromu sił i zaangażowania, z ta różnica, ze to Pani wybór tak pracować i jeżeli faktycznie kiedyś Pani nie będzie dawać rady to może sobie wyjechać w przysłowiowe Bieszczady i z głodu Pani nie umrze, nie to co przeciętny Polak skazany na prace czasami nawet dłużej niż do emerytury. Mysle, ze świadomość tego daje napewno większy komfort :-) Ale i tak super, ze się Pani chce, brawo!