Karolina Ferenstein-Kraśko daje nura w mazurskie wody i łowi komplementy od fanów: "PETARDA" (FOTO)

Karolina Ferenstein-Kraśko raczej nie należy do osób, które nadmiernie zabiegają o uwagę portali plotkarskich. Żona Piotra Kraśki może oczywiście liczyć na uwagę mediów z racji małżeństwa z rozpoznawalnym dziennikarzem, jednak sama raczej skupia się na swojej pasji i stroni od ciągłego brylowania na łamach kolorowych pism.

Karolina Ferenstein-Kraśko nie należy też do osób, które epatują życiem prywatnym w sieci, jednak robi od tego czasem odstępstwa. Tym razem udało jej się przyciągnąć uwagę mediów nowym zdjęciem, które udostępniła na instagramowym profilu. Karolina postanowiła bowiem pokazać obserwującym, jak spędza lato w otoczeniu przyrody.

Zobacz także: Elegancka Karolina Ferenstein-Kraśko wsiada do samochodu za PÓŁ MILIONA

Na zamieszczonej fotografii widzimy, jak przemoczona do suchej nitki celebrytka zanurza się w mazurskich wodach , co wywołało spory entuzjazm jej instagramowych fanów. Nie zdecydowała się przy tym na nadmierne eksponowanie ciała i założyła top na jedno ramię oraz jeansowe szorty. Oprócz tego skorzystała z okazji, aby posłużyć obserwującym radą w trudnym czasie letnich upałów.

Czy u Was też tak pada? U nas jest istny armagedon! Całe Mazury pływają i to nie tylko na szlaku Wielkich Jezior! W nocy ma być jeszcze gorzej, uważajcie na siebie i zwierzęta, które macie pod opieką! - zwróciła się do internautów.