Wielkie kolędowanie u Lewandowskich. Wpadli Sebastian Karpiel-Bułecka z Paulina Krupińską, a Anna ZNÓW pokazała twarz Klary

!Wszyscy mówią o krwawej wigili jaka zgotowali Polakom Niemcy zapominając o krwawej wigili jaka zgotowali Polakom ci teraz uwielbiani . To nie jest przypadek, że kraińcy u dokonali ataków na Polaków właśnie w tamtym okresie – w przededniu Wigilii, w Wigilię, w Boże Narodzenie… Chodziło o to, żeby uśpić Polaków i ich czujność. kraińcy u doskonale wiedzieli jak ważnym czasem dla polskich katolików jest Boże Narodzenie, że Polacy będą się zbierać rodzinnie tak jak zawsze przy stole wigilijnym i świętować przyjście na świat Zbawiciela. Poza tym koniec roku 1944 na Wołyniu był ponadto czasem, kiedy właściwie nie toczyła się wojna. Polacy mieli nadzieję na to absolutne minimum normalności…