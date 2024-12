Wielkie zmiany u Kanye Westa i Bianki Censori. Ona odziana od stóp do głów, on uśmiechnięty. Tokio im służy?

Jeszcze niedawno huczało od plotek, jakoby związek Kanye Westa i Bianki Censori miał wisieć na włosku. Wygląda jednak na to, że kochankom udało się porozumieć w kwestii małżeńskich niesnasek i na nowo zapałali do siebie uczuciem, o czym najlepiej świadczy fakt, że para planuje odnowić przysięgę małżeńską. Uroczystość miałaby mieć miejsce już w grudniu, dokładnie 2 lata po tym, jak stali się mężem i żoną. Żeby było zabawniej, zakochani chcą ponoć stanąć przed ołtarzem tak, jak ich Pan Bóg stworzył.

Para od kilku tygodni przebywa w Tokio, gdzie udali się w poszukiwaniu inspiracji. Słynąca ze swojego zamiłowania do "wielkiej" mody para dzień po dniu prezentuje nowe, coraz to bardziej wymyślne stylizacje warte krocie.

W niedzielę małżeństwo znalazło się pod ostrzałem fotografów podczas wypadu do jednej z lokalnych knajp. Ukochana rapera zdążyła już przyzwyczaić wszystko do tego, że na miasto rusza najczęściej w półnegliżu. Tym większe musiało być zdziwienie przechodniów na widok stylizacji Bianki, którą przybyła na randkę w restauracji, zakrywając się od stóp do głów w skórzanym kombinezonie.