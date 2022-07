Wiemy, ILE kosztowała luksusowa suknia ślubna Andziaks. Tanio nie było...

Kwakwa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dla nich to wesele, to inwestycja, bo oni utrzymują się, sprzedając swoje życie prywatne, dlatego o weselu musi być głośno. Nie ma sensu porównywać tego do wesel innych ludzi, bo to jest show dla publiczności, jak serial.