Andziaks pozuje w wannie, prezentując DRUGĄ suknię ślubną (FOTO)

Andziaks i Luka bez wątpienia zadbali o to, by ich zaślubiny były imprezą z prawdziwego zdarzenia. Rodzice małej Charlotte nie ukrywali, że nie oszczędzali na wymarzonej ceremonii - jak zdradzili w opublikowanym niedługo przed ślubem filmie, za pieniądze, które przeznaczyli na organizację imprezy z powodzeniem, można kupić nawet mieszkanie. Na same kwiaty małżonkowie mieli wydać ponad 100 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że Angelika nie próżnowała również w kwestii ślubnych kreacji.