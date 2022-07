Ojczym Andziaks pozuje na ślubie youtuberki z młodą ukochaną (FOTO)

Jessie 1 godz. temu zgłoś do moderacji 437 9 Odpowiedz

Mnie tak szczerze, bez złośliwości, ciekawi skąd oni mają takie pieniądze. Tu jakaś Andziaks i sluby wystawne, tu Rubik, który owszem jest utalentowanym muzykiem, to fakt, ale żadna z niego Adele żeby miał miliony. Jakim sposobem celebryctwo w Polsce to milionerzy? Ostatnio przypomniałam sobie o Aleksandrze Kisio, obecnie chyba znanej obecnie z bycia córką Pani Izabeli Kisio … Wchodzę na jej profil, a tam post, że skradli jej samochód. Porshe Carera. Jakim cudem ją na to stać? Przecież ona od biedy zagra czasem w jakimś kiepskim spektaklu w teatrze No name i na tym jej działalność zawodowa się kończy. Jestem ciekawa, bo tez tak chce. Po prostu. Chce poznać sekret i zacząć robić to samo. Serio, tylko tyle.