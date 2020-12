Wiemy, kto zagra Pamelę Anderson i Tommy'ego Lee w serialu o ich skradzionej sekstaśmie

Pamela 26 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Pierwszy raz obejrzałam to nagranie. Sex jak sex, nie robi to na mnie wrazenia, ale jakos tak..stracila przez to swoj seksapil (w moich oczach!!). Choć nie wiem,czy kiedykolwiek myślałam o niej jako sexbombie, chyba nie to pokolenie. Wesołych Świąt, wszystkim!