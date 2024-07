Wiemy, z kim Julia Wieniawa zacieśniała relacje podczas nocnego wyjścia. To raper, którego możecie kojarzyć!

xcvf 30 min. temu zgłoś do moderacji 67 3 Odpowiedz

Pudelek zachowuje się policja obyczajowa w Iranie. Bezdzietna panna , singielka spotkała się na mieście z mężczyzną i już jest oceniana, krytykowana. Śledzi się ją, robi zdjęcia. Jakby popełniła jakieś przestępstwo. Przecież ona jest wolna, nikogo nie krzywdzi, nie zdradza, nie rozbija żadnej rodziny. Mimo to polskim talibom nie podoba się to, że młoda kobieta korzysta z życia. Trzeba ją za to obrażać, hejtować, poniżać. Co innego jakby to młody, bezdzietny kawaler szedł na ulicy z kobietą. Nikt by go nie nazwał pałeczką przechodnią, puszczalskim ani łatwym