Wierka Serdiuczka zachwyciła fanów Eurowizji kolorowym wizerunkiem. Bez charakteryzacji jest NIE DO POZNANIA (ZDJĘCIA)

Sylwia 27 min. temu

Prawdziwie apokaliptyczny scenariusz dzieje się przed naszymi oczami, a nikt z was tego nie widzi. Czy ktoś słyszał czytał artykuły o tzw. "Kurzopkach"? Pewnie nie, bo przestali pisać. To znaczy, że już zostali zamrożoni w czasie i przestrzeni. I teraz patrzcie na to, co dzieje się na świecie. Lodowce topnieją, temperatury wzrastają, a głowice jądrowe wciąż istnieją. Co się stanie, kiedy jakaś szalona nacja postanowi je użyć? Nuklearna zima, ludzie! Zamarzniemy w tej cholernej zimie nuklearnej! A co z Kurzopkami? On już wie o tym wszystkim, bo jest już zamrożony. A my? My zginiemy w tej apokalipsie, którą sami spowodowaliśmy!